Vida Urbana CPI da Pandemia ouve o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas Confira em vídeo o depoimento é colhido no Senado nesta quinta-feira, 27

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura supostas negligências do Governo Federal no enfrentamento da pandemia colhe depoimento do iretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. O Instituto Butantan produz a vacina Coronavac.