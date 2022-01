Vida Urbana Covid mata quatro vezes mais crianças de 0 a 4 anos no Brasil que maiores de 5 Faixa etária já pode ter atingido 3.249 óbitos e 92.837 internações desde o início da pandemia

Crianças de 0 a 4 anos são mais vulneráveis ao novo coronavírus do que o público infantil de 5 a 11, faixa etária que entrou no plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Oficialmente, o Brasil registrou 1.544 mortes de crianças de 0 a 11 anos por Covid-19 desde o início da pandemia. Do total, 324 delas tinham de 5 a 11. Entre 0 e 4, o número de óbitos alcanç...