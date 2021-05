Até a terça-feira, 25, a menos de uma semana para concluir o quinto mês do ano de 2021, a Covid-19 já matou 17% a mais de pessoas do que o ano de 2020 inteiro. Dados registrados no portal Integra, consultados pelo JTo, mostram 222 mortes a mais por coronavírus no ano de 2021.

De abril a dezembro do ano passado, o Integra mostra 1.287 óbitos pela doença, com pico em agosto, com 360 mortes. Até ontem, eram 1.509 mortes acumuladas neste ano.

Março se mostrou o mês mais letal, com 597 registros por dia, seguido de abril, com 433 mortes no Tocantins. Em maio já são 163 registros.

Em 2020 registro de mortes subiram 20% no Estado

Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) dos anos de 2019, 2020 e nos primeiros quatro meses de 2021 mostram que o número de mortes no Tocantins cresceu 20% no primeiro ano da pandemia, em relação a 2019.

No ano anterior à pandemia, morreram 7.836 residentes no Estado. Este número subiu para 9.399 no ano passado. A causa de morte com o maior crescimento está no grupo de doença classificadas internacionalmente (Cid-10) com "doenças infecciosas e parasitárias", o que inclui a infecção pelo novo coronavírus causador da Covid-19.

Esse grupo de doenças matou 220 pessoas em 2019. Passou para 1.451 em 2020, um aumento de 560% em relação ao ano anterior. Se descontarmos as vítimas oficialmente confirmadas para Covid-19, 1.287, restarão 164 por outras doenças infecciosas e parasitárias. Até abril deste ano, as mortes por esse grupo de doenças também já superaram2020 em 104% ao alcançar 1.516 até abril. Nenhum outro grupo de doenças registrou aumento nessa proporção.

O que mais mata o tocantinense

Dados do SIM mostram que além do grupo que inclui a Covid-19 as doenças do aparelho circulatório são as que mais matam os tocantinenses. Representam cerca de 25% do total das causas registradas no sistema. Em 2020 chegaram a 2.319 mortes e atingiram 2.177 em 2019.

As mortes por causas externas de morbidade e mortalidade , que incluem traumatismos, lesões ou quaisquer outro agravamento da saúde, como acidentes, tiros, entre outros, representam 15% da causa de morte, com 1.386 registros em 2020 e 1.287 em 2019.