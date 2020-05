Passados 20 dias após do protocolo de uma ação civil pública por seis defensores públicos, o juiz Gil de Araújo Corrêa reconheceu na quinta-feira, 28, o dever de transparência do poder público estadual de disponibilizar informações e dados sobre leitos clínicos, UTIs e respiradores vagos e ocupados além de medidas adotadas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Corrêa determina, liminarmente, que o governo estadual institua em até 10 dias um Portal da Transparência com todas as informações sobre as ações implementadas, projetos em execução, com data de finalização, e a estrutura operacional disponível na rede de saúde estadual do Tocantins no enfrentamento do coronavírus. A atualização deve ser diária e "de forma fidedigna (sem omissões)", ressalta o juiz, na liminar concedida aos defensores Arthur Pádua, Sandro Fereira Pinto, Cleiton da Silva, Lara Gomides de Souza, José Raphael Silverio e Charlita Teixeira da Fonseca Guimarães, que assinam a ação.

O grupo de defensores entrou com a ação após ter emitido várias recomendações ao governo estadual entre as quais se destaca a regulação da oferta de leitos de UTI e transparência nas informações referente à ocupação sem nunca ter sido atendido. Embora reconheça a publicação diária do boletim epidemiológico pela Secretaria da Saúde (SES), os defensores sustentam que o monitoramento dos dados não é feito em tempo real.

Eles também afirmam os órgãos de controle não possuem dados e informações concretas sobre a estrutura disponível no enfrentamento da doença e apontam que o plano de contingência da SES não está totalmente implantado por falta de profissionais e equipamentos.

Segundo o juiz, esta transparência deveria ter sido implementada desde o início da pandemia e enquanto o site não é lançado, o juiz determina que seja disponibilizado um “Censo Hospitalar” todos os dias para a Defensoria Pública e Ministério Público. O documento deve conter o hospital, inclusive os privados, o número de leitos clínicos e de UTI’s ocupados e o quantitativo reservado para atendimento dos pacientes com Covid-19.

Na decisão, o juiz Corrêa lista 8 itens com informações e dados que o portal deve conter:

1) número de leitos disponíveis em cada hospital público por leitos clínicos, leitos de UTI adulto, leitos de UTI pediátrico e semiintensivos, se utilizados para pacientes de Covid-19 ou se utilizados para demandas ordinárias, com a respectiva taxa de ocupação de cada tipo de internação;

2) número de leitos disponíveis em cada hospital particular por leitos clínicos, leitos de UTI adulto, leitos de UTI pediátrico e semiintensivos, se utilizados para pacientes de Covid-19 ou se utilizados para demandas ordinárias, com a respectiva taxa de ocupação de cada tipo de internação;

3) número de respiradores por cidade e a respectiva taxa de ocupação;

4) número acumulado de confirmados por data de notificação;

5) número de altas hospitalares de pacientes suspeitos e confirmados para Covid-19;

6) pacientes confirmados, suspeitos, em recuperação e óbitos COVID-19 (SUS e Privados);

7) informar a capacidade de ampliação dos leitos UTI previstos no plano de Contingência da Gestão Estadual e os prazos para implementação;

8) disponibilizar o fluxo de regulação para encaminhamento dos pacientes desde o atendimento primário na rede pública municipal até o atendimento em nível hospitalar de responsabilidade do Estado do Tocantins.