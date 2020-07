Em 136 dias de pandemia, o Tocantins acumulou 23.517 diagnósticos positivos e 364 óbitos confirmados para a Covid-19. Esses números são os desta quarta-feira, 29, compilados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e indicam que atualmente ainda são 8.729 pacientes ativos, ou seja, que estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar devido aos sintomas e consequências da doença.

Além disso, nesta quarta, o Estado tem 14.424 infectados que já estão curados, representando 61,3% dos diagnostico positivos já registrados. No caso dos ativos a porcentagem é de 37,1%. Esses percentuais na escala de 60% de curados e 30% de doentes em isolamento social se mantém desde metade de junho.

Comparando com os números nacionais, o Tocantins representa aproximadamente 0,9% dos registros nacionais, que aponta mais de 2,4 milhões de infectados. Apesar do baixo número, somente a cidade de Mateiros ainda não teve ou tem pessoas infectadas, já os demais 138 municípios registraram casos, sendo que em 79 cidades há registros de óbitos.

Outro dado é que dessas localidades 25,3% tem mais de 100 registros, ou seja, 35 cidades, e mais duas estão próximas ao número. Araguaína, Palma e Porto Nacional lideram com mais registros, sendo 6.848, 4.963 e 1.079, respectivamente, confirmados durante o período da pandemia, conforme a SES.

Mortes

O Tocantins ainda atualmente, conforme o Boletim Epidemiológico da SES, tem uma letalidade de 1,54% devido aos 364 mortes registradas pela doença. O Boletim divulgado nesta quarta confirma mais sete óbitos novos, sendo eles: um homem de 54 anos com hipertensão e obesidade, residente de Campos Lindos; um homem de 57 anos em tratamento oncológico de Darcinópolis; um homem de 72 anos morador de Bandeirantes o Tocantins.

Os demais são de uma mulher de 71 anos, residente de Pequizeiro; uma mulher de 58 anos, residente em Lagoa da Confusão; e duas mulheres moradora de Palmas, uma de mulher de 83 anos e outra mulher de 44 anos com hipertensão e diabetes.

Novos casos

Nesta quarta, segundo o Boletim da SES, o Tocantins contabilizou 668 novos casos confirmados de Covid-19, entretanto, a Secretaria afirma que este quantitativo se refere a casos novos de vários dias de coleta de exames, e por isso não pode ser considerado um aumento de casos nas últimas 24 horas.

Os novos casos são de Palmas (140), Araguaína (80), Porto Nacional (69), Gurupi (52), Paraíso do Tocantins (20), Alvorada (18), Guaraí (18), Araguaçu (16), São Sebastião do Tocantins (14), Campos Lindos (13), Augustinópolis (12), Nazaré (12), Pedro Afonso (12), Pau D'Arco (9), Carrasco Bonito (8), Figueirópolis (8), Colinas do Tocantins (7), Esperantina (7), Goiatins (7), Itacajá (7), Lagoa da Confusão (7), São Miguel do Tocantins (7), Dianópolis (6), Tocantínia (6), Miracema do Tocantins (5), Palmeirante (5), Palmeirópolis (5), Sítio Novo do Tocantins (5), Wanderlândia (5), Brejinho de Nazaré (4), Colméia (4), Silvanópolis (4), Tocantinópolis (4), Tupirama (4), Xambioá (4), Babaçulândia (3), Bom Jesus do Tocantins (3), Miranorte (3), Peixe (3), Rio Sono (3), Aguiarnópolis (2), Barra do Ouro (2), Caseara (2), Darcinópolis (2), Filadélfia (2), Tabocão (2), Itapiratins (2), Lavandeira (2), Lizarda (2), Novo Jardim (2), Palmeiras do Tocantins (2), Paranã (2), Santa Fé do Araguaia (2), São Salvador do Tocantins (2), Almas (1), Angico (1), Aparecida do Rio Negro (1), Araguanã (1), Araguatins (1), Axixá do Tocantins (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Cariri do Tocantins (1), Chapada da Natividade (1), Dueré (1), Formoso do Araguaia (1), Goianorte (1), Itaguatins (1), Marianópolis do Tocantins (1), Monte Santo do Tocantins (1), Natividade (1), Nova Rosalândia (1), Rio dos Bois (1), Sampaio (1), Sucupira (1) e Tupiratins (1).