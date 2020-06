Com incidência de 453,75 por 100 mil habitantes, o Tocantins contabiliza 7.309 diagnósticos por Covid-19 nesta terça-feira, 16, conforme o 93º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Desse total, 140 pacientes morreram em decorrência da infecção, representando a letalidade de 1,91%.

Outros 2.943 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que as unidades hospitalares no Tocantins têm 127, considerado os residentes e não residentes. Em porcentagem, o Estado tem 40,2% de pacientes considerados ativos.

Já a maioria dos casos diagnosticados nos últimos 93 dias está curados, somando 57,8%, ou seja, 4.226 pacientes estão recuperados. A SES não informa detalhes sobre as cidades ou idade e sexo desses pacientes já livres da infecção.

Mortes

Nas últimas 24 horas, o Tocantins teve mais quatro mortes pela Covid-19 confirmadas. As mortes ocorreram entre a última quinta-feira, 11, e essa segunda-feira, 15, sendo uma de morador de Colinas e as demais de residente de Araguaína.

De Colinas, uma mulher de 79 anos com hipertensão morreu quando estava internada no Hospital Dom Orione. Os demais são de três mulheres, 30, 62 e 76 anos, sem comorbidades divulgadas pela SES que estavam no Hospital Regional de Araguaína.

Novos casos

Ainda conforme a SES, o Boletim tem 174 novos casos, sendo Araguaína (56), Palmas (50), Xambioá (15), Darcinópolis (08), Itaguatins (7), Aguiarnópolis (6), Porto Nacional (5), São Miguel do Tocantins (4), Ananás (3), Araguatins (3), Guaraí (3), Filadélfia (2), Sampaio (2), Tocantinópolis (2), Augustinópolis (1), Formoso do Araguaia (1), Tabocão (1), Miracema do Tocantins (1), Nova Olinda (1), Palmeirante (1), Palmeiras do Tocantins (1) e São Sebastião do Tocantins (1).