Vida Urbana Covid-19: STF autoriza Estados a importar e distribuir vacina à população caso Anvisa atrase análise Imunizantes aprovados por autoridades sanitárias de renome do exterior podem ser utilizados se a Agência Nacional levar mais de 72 horas para expedir autorização

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski autorizou, nesta quinta-feira (17), que o governo do Maranhão compre vacinas aprovadas por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, da China e do Japão. O magistrado acolheu pedido do governador do Estado, Flavio Dino (PC do B). Na prática a decisão permite que os Est...