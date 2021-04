Vida Urbana Covid-19: pessoas com comorbidades serão imunizadas a partir de maio de acordo com idade O foco agora são as pessoas com doenças pré-existentes como problemas cardíacos e do pulmão, hipertensão arterial e diabetes que podem oferecer risco de agravamento da doença

Em maio começa uma nova fase da vacinação contra a covid-19 no país. O foco agora são as pessoas com doenças pré-existentes como problemas cardíacos e do pulmão, hipertensão arterial e diabetes que podem oferecer risco de agravamento da doença. Para garantir a vacinação desse grupo, o Ministério da Saúde explica que é importante que essas pessoas esteja...