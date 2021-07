Vida Urbana Covid-19: Palmas vacina pessoas com mais de 45 anos, Guaraí com 40 anos e Araguaína de 43 a 46 anos Na Capital ação ocorre em 13 pontos de vacinação neste sábado, em Guaraí também tem ação nesta data; vacinação em Araguaína para o novo público começa na segunda-feira

As Secretarias Municipais de Palmas e Guaraí realizam ações de vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 3, para públicos na faixa dos 40 anos. Na Capital a imunização segue para pessoas com mais de 45 anos sem comorbidades. Já em Guaraí passa a ser vacinada população em geral com 40 anos ou mais. Também ampliando para a idade de 43 a 46 anos, Araguaína c...