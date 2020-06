Nos dados publicados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), o Boletim Epidemiológico de Palmas trouxe nesta terá-feira,2, mais 33 novos diagnósticos positivos de Covid-19 na Capital. A cidade tem agora 641 pessoas que já foram infectadas pela doença, com o maior número de casos nos setores: Jardim Aureny III (28), Quadra 706 Sul (26), Taquari (23), Quadra 604 Sul (17), Jardim Aureny IV (17), Quadra 806 Sul (16), 106 Norte (13), Quadra 603 (12) e Jardim Aureny II (12).

Palmas já registrou oito óbitos pela doença. Segundo a Vigilância Epidemiológica da Capital, as pessoas recuperadas somam 343 (53,5%), número maior que a quantidade de infectados que ainda convivem com a doença, sendo 280 (43,7%) em isolamento domiciliar e 10 internados (1,6%). Há 144 pessoas que possuem comorbidade ou condição de risco para agravamento da Covid-19.

A maioria dos casos está na faixa etária de 30 a 39 anos, sendo 181 até o momento. Ao todo são 347 mulheres que já tiveram o vírus e 257 homens. Segundo a Vigilância Epidemiológica, das 10 pessoas internadas com a doença em Palmasl, seis estão em estado grave e quatro estáveis. Há também 19 pacientes de outros estados e municípios com a doença na Capital, com 15 deles em estado grave e quatro estáveis. Documento aponta que a taxa de ocupação hospitalar é de 35,7% no município. Confira o boletim completo da Capital através do link.