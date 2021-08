Vida Urbana Covid-19 mata mais mulheres do que homens no Tocantins Estado já contabilizou um total de 3.627 óbitos. Sendo que seis deles foram registrados nesta terça-feira, 17; porém, as vítimas desta data são todas do sexo masculino

Conforme o portal Integra Saúde, até o momento, 1.311 (56,44%) mulheres no Tocantins morreram em decorrência de complicações da Covid-19 e 1.012 (43,56%) homens perderam a vida pelo mesmo motivo. O Estado já contabilizou um total de 3.627 óbitos. Sendo que seis deles foram registrados no Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 17. As vítimas mencionadas hoje n...