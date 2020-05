Entre a segunda-feira e a terça, 26, o Tocantins aumento o número de casos confirmados de Covid-19 de 2.696 para 2.858, alta de 6,01% em 24 horas, e viu o número de pacientes recuperados crescer três vezes mais, proporcionalmente: de 732 para 865, alta de 18,17%.

As cidades com ao menos um caso de infectados passou de 81 para 84 municípios, o que representa a presença de pelo menos uma pessoa infectada pela Covid-19 em 60% do território tocantinense. Os homens representam 52% dos infectados e as mulheres 48%.

Araguaína com mais 4 mortes, outra em Palmas e uma em Ipureiras elevaram o número de vítimas de 48 para 64, uma alta de 10% em relação ao dia anterior. Em Araguaína, duas mulheres, uma de 58 anos, hipertensa, faleceu no hospital municipal e outra, de 60 anos, morreu no Pronto Atendimento sul, ambas no dia 25. Entre os homens, um de 38 anos, com obesidade, e outro, de 76, doente renal, faleceram dia 25 no Hospital Dom Orione.

Na capital, um homem de 43 anos, faleceu dia 25 de maio no Hospital Geral de Palmas, mesmo local e data do falecimento do paciente de Ipueira, de 73 anos, que era diabético e hipertenso.