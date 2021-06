Vida Urbana Covid-19: Fiocruz chega a 50 milhões de doses de vacinas entregues Previsão é que mais 12 milhões de doses sejam entregues este mês

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) chegou nesta sexta-feira, 4, a 50,9 milhões de doses de vacinas contra covid-19 entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A soma foi atingida com a liberação de mais 3,3 milhões de doses do imunizante Oxford/AstraZeneca. O número total de entregas inclui 46,9 milhões de doses que foram produzidas no Instituto de Tecnol...