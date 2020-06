Com 79% das cidades registrando casos de Covid-19 em 98 dias de pandemia, o Tocantins chega aos 8.354 diagnósticos positivos neste domingo, 21, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Dos 139 municípios 110 tem ou já tiveram infectados, sendo que 44 cidades tem registros de mortes pela doença, que somam 175 em todo o Estado.

Conforme o Boletim, somente nas últimas 24 horas foram oito mortes contabilizadas e seis cidades. Além disso, o Estado ainda em 3.018 pacientes em isolamento, ou domiciliar ou hospitalar.

A SES informa ainda que já são 5.161 pacientes recuperados no Tocantins, entretanto não dá detalhes sobre idade, sexo ou cidade de residências desses curados.

Mortes

Conforme a SES, as novas mortes são:

Mulher de 66 anos, residente de Porto Nacional, faleceu no dia 19 de junho no Hospital Geral de Palmas. Homem de 62 anos, residente de Wanderlândia, faleceu no dia 19 de junho no Hospital Regional de Araguaína. Mulher de 68 anos, residente de Guaraí, faleceu no dia 19 de junho no Hospital Regional de Guaraí. Mulher de 77 anos, residente de Palmas, hipertensa e portadora da doença de Alzheimer, faleceu no dia 19 de junho no Hospital Geral de Palmas. Homem de 85 anos, residente de Palmeirante, faleceu no dia 19 de junho no Hospital Geral de Palmas. Mulher de 60 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 20 de junho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 75 anos, residente de Wanderlândia, tinha insuficiência cardíaca e faleceu no dia 20 de junho no Hospital Regional de Araguaína. Mulher de 74 anos, residente de Palmas, com obesidade, faleceu no dia 21 de junho no Hospital Geral de Palmas.

Novos casos

Nas últimas 24 horas ainda, a saúde estadual 160 novos casos confirmados da Covid-19 , sendo 103 por RT-PCR, 10 sorologia e 47 testes rápidos. Esses novos casos são de Araguaína (68), Palmas (48), Wanderlândia (6), Dianópolis (4), Formoso do Araguaia (4), Gurupi (4), Porto Nacional (4), Tocantinópolis (4), Xambioá (3), Aliança do Tocantins (2), Paraíso do Tocantins (2), Almas (1), Ananás (1), Araguatins (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Guaraí (1), Itapiratins (1), Nazaré (1), Praia Norte (1), Rio dos Bois (1), São Sebastião do Tocantins (1) e Tocantínia (1).