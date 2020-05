Vida Urbana Covid-19 chega ao pico nesta semana e se estabiliza em julho no Brasil, aponta estudo Pesquisa tem por base o quadro atual de isolamento social, medidas de higiene e capacidade de testagem

O esperado pico da pandemia de Covid-19 deve ocorrer nesta semana, no Brasil, de acordo com um modelo matemático feito por pesquisadores da Coppe/UFRJ, Marinha do Brasil e Universidade de Bordeaux, na França. Ainda segundo o modelo, o número de registros deve começar a se estabilizar no fim do mês de julho, quando alcançar um patamar de 370 mil. Este número pode chegar a...