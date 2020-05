Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostram que a Covid-19 já alcança 24 cidades do Estado que registram 267 casos até a manhã de segunda-feira, 4. Araguaína é o epicentro da doença ao registrar 39% dos infectados do Tocantins (104 casos) seguido da Capita, com 33% (87 casos). Gurupi tem 11 casos e Guaraí 10, conforme a tabela da SES com a distribuição dos casos confirmados de Covid-19 no Tocantins.

O Boletim traz a confirmação da sexta morte no Estado causada pela doença. Antônio Bento dos Santos, de 68 anos, morador de Augustinópolis, faleceu no Hospital Regional da cidade na sexta-feira,1º e a confirmação saiu no domingo com o exame concluído no Lacen.

A recuperação dos pacientes está em 15% (39 casos) e 9% estão internados. A maioria das internações está em Unidades de Terapia Intensiva (13 casos) e há 12 internados em leitos clínicos.

Os 23 novos casos confirmados pela SES então em Araguaína, Palmas, Guaraí, Miranorte, Araguatins, Miracema do Tocantins, Paraíso e Augustinópolis.