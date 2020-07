Nesta terça-feira, 7, a Prefeitura de Palmas divulgou resultados preliminares da pesquisa intitulada ‘Novo coronavírus (SARS-CoV-2): inquérito populacional para pesquisa de anticorpos’ que indicam um aumento de 4,4% para 6,6% na proporção de casos assintomáticos entre a I Etapa e II Etapa do estudo.

De acordo com a prefeitura, esse percentual da amostra significa que, em relação ao número de habitantes da cidade, há uma possibilidade de 13.872 pessoas assintomáticas já terem desenvolvido anticorpos para a doença. A pesquisa é coordenada pela Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) e Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), o Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra) e a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC-SP). O estudo segue em sua terceira fase.

O objetivo é determinar a soroprevalência para SARS-CoV-2, ou seja, identificar a presença de anticorpos para o novo coronavírus em pessoas que não apresentaram sintomas da doença, conhecidos como ‘casos assintomáticos’. Em todas as regiões do município foram identificados casos assintomáticos, com isso é possível estabelecer uma relação epidemiológica com os casos positivos e sintomáticos já confirmados.

A estimativa da pesquisa é coletar dados de 1.692 participantes dos sete territórios. Ao todo, serão quatro etapas, com 423 participantes em cada uma delas. O intervalo médio entre uma coleta e outra é de duas semanas, ou seja, a cada 15 dias a equipe vai a campo para selecionar os participantes. Nas duas primeiras fases ocorridas, entre os meses de maio e junho, cerca de 850 pessoas participaram da pesquisa com a resposta do questionário e 558 pessoas realizaram o teste (coleta de sangue) para identificar a presença de anticorpos para o novo coronavírus.

Metodologia

A participação é voluntária, mas a seleção das residências e dos participantes obedece a critérios da pesquisa científica. “Na primeira etapa, foi realizada uma amostragem por conglomerado, onde cada região/território foi selecionada com um número proporcional de moradores, ou seja, nos locais onde há mais residências a seleção de participantes é maior. Por meio da Unidade de Saúde da Família (USF), os pesquisadores da Fesp, técnicos da Secretaria da Saúde e professores e acadêmicos da UFT e Ceulp/Ulbra fazem a seleção dos domicílios (casa, apartamento, kitnet).”, diz a prefeitura de Palmas.

A cada etapa, novos domicílios participarão, de forma que o estudo consiga abranger do centro das regiões/territórios até as extremidades, garantindo que toda a área da cidade seja avaliada. Os pesquisadores entram em contato com os moradores dos domicílios selecionados e informam sobre a pesquisa e os procedimentos. Poderão participar: pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, moradores ou visitantes das várias regiões do município, que aceitarem participar da pesquisa.

A terceira etapa da pesquisa, em relação ao preenchimento do questionário e à coleta de sangue já foi finalizada, sendo que os resultados devem ser disponibilizados nos próximos dias. A quarta e última etapa está prevista para o período de 13 a 17 de julho.