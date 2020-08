Vida Urbana Covid-19: Brasil registra casos de síndrome rara que acomete crianças com a doença Reação inflamatória sistêmica é uma resposta tardia ao novo coronavírus e pode afetar até meninos e meninas que apresentaram formas brandas da infecção

No último 2 de julho, uma quinta-feira, Alice, de 3 anos, acordou cheia de manchas pelo corpo e com febre. Os pais, preocupados, ligaram imediatamente para a pediatra que, pelos sintomas descritos, excluiu a possibilidade de ser Covid-19. “Nem me passou pela cabeça que pudesse ser o novo coronavírus por conta de todos os cuidados que estávamos tomando”, diz a mãe d...