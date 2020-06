O Brasil registrou 1.209 novas mortes pela Covid-19 e 31.475 novos casos nesta quarta (17). O país já soma 46.665 mortes pela doença e 960.309 casos.

Os dados sobre mortes e casos de Covid-19 são fruto de colaboração inédita entre Folha, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e informar números sobre o novo coronavírus, que são coletados diretamente com as Secretarias de Saúde. O balanço é fechado diariamente às 20h.

​São Paulo bateu recorde de mortes pelo segundo dia consecutivo, com 389 óbitos registrados. Também foram documentados 1.232 novos casos. Com isso, os totais de mortos e casos em São Paulo chegaram a, respectivamente, 11.521 e 191.517. O estado já iniciou seu processo de reabertura e as aglomerações causadas nesse contexto já preocupam o governo João Doria (PSDB).

O segundo estado com mais mortes registradas, como tem sido constante, foi o Rio de Janeiro (171 e um total de 8.138), seguido pelo Ceará (90 e total de 5.282).

Já os dados desta quarta-feira (17) Ministério da Saúde apontam 1.269 novas mortes e 32.188 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24 h. Com a atualização, o total divulgado pelo governo federal chega a 955.377 casos e 46.510 mortes pela doença.