O aumento de casos da subvariante BG.1 da ômicron do vírus da Covid-19, identificada em pelo menos 7 estado da federação, fez a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Sesmu) publicar nesta terça-feira, 22, a Nota de Recomendação nº 01/2022, que traz advertências a população palmense quantos aos cuidados de prevenção.

A Vigilância em Saúde da Semus (VS) faz recomendações para que a população além de utilizar a máscara em ambientes já determinados pela prefeitura, opte pelo uso do equipamento de proteção também em ambiente escolar, nos transportes escolares, principalmente para alunos maiores de cinco anos de idade.

O uso do equipamento no transporte público, que deixou de ser obrigatório desde 11 de agosto de 2022 com a publicação do Decreto nº 2.240, voltou a ser recomendado pelo executivo municipal, “evitando assim a propagação do vírus e a propiciação da quebra da circulação do mesmo e a proteção da população mais suscetível”, de acordo com a nota desta terça.

Em departamentos de trabalho, comércios, igrejas e outros locais com grandes concentrações de pessoas, a Semus recomenda a manutenção das medidas de proteção a Covid-19 com a disposição de álcool em gel, pias para lavagem das mãos com água e sabão, uso de máscara e sempre que possível a manutenção da ventilação natural.

A nota ressalta ainda que mesmo diante do aumento de novos casos confirmados da Covid-19 em Palmas, sem casos ainda da BQ.1, a Semus e Vigilância em Saúde da capital (VS), “reforçou junto a rede de saúde pública e privada a coleta de swab nasal para RT-PCR e envio ao Laboratório Central do Estado do Tocantins (Lacen/TO) para garantir a vigilância genômica e a identificação da circulação da subvariante BQ.1 na

capital”.

Aumento de 92% nos casos de Covid-19

O boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Semus nesta terça, traz o registro de 164 novos casos confirmados na capital na última semana epidemiológica (13 a 19 de novembro). O número representa um aumento de 92%, diante dos 56 registrados na última semana (6 a 12 de novembro).

Sem casos graves de Palmenses hospitalizados por conta da Covid-19, a Semus informou ainda que somente dois pacientes com a doença, residentes de outros municípios, estão hospitalizados na capital. O que representa taxa geral de ocupação de leitos públicos e privados na capital de 3,2%, taxa de leitos clínicos 3,6% e a de UTI, 2,9%. Nenhum leito de estabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) está ocupado, de acordo com a Semus.