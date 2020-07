No início da noite desta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Palmas, através do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), atualizou as informações sobre os pacientes contaminados com a Covid-19 na cidade. Foram 68 novos registros da doença e a Capital chegou aos 2.890 casos da doença, com 1.743 recuperadas e 26 óbitos por complicações causadas pela doença. A taxa de letalidade do município é de 0,8%.

Sobre as internações, até o último domingo, 12, a taxa de ocupação de leitos públicos e privados da Capital era de 61,54%. Os leitos clínicos e privados estão 63,01% ocupados. Já as instalações das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) possuem 59,65% de taxa de ocupação dos leitos, segundo o boletim desta segunda.

Dos 56 pacientes que estão internados com a doença em Palmas, 23 deles residem no município (18 estáveis e cinco em estado grave). Os outros 33 não moram na Capital, nesse grupo são 23 em estado grave e 11 em situação estável. Os pacientes em isolamento domiciliar somam 1.098.

Contágio

Em relação as possíveis formas de contágio dos 2.890 casos, o boletim aponta que 1.395 (48,3%) contaminaram-se por transmissão comunitária, 1.190 (41,2%) tiveram contato com casos confirmados em Palmas, 115 (4%) foram infectados após viagem ou contato com casos de outros estados, 106 (3,7%) contraíram o vírus após viagens para o interior do Tocantins, 77 (2,7%) estão em investigação epidemiológica e sete (0,2%) estiveram em viagem no exterior.