Vida Urbana Covid-19: 8,5 milhões de pessoas estão atrasadas com a segunda dose no Brasil Estudo mostra mais eficácia contra variantes com vacinação completa.

No Brasil, cerca de 8,5 milhões de pessoas estão atrasadas para tomar a segunda dose de imunizantes contra a covid-19, revela levantamento feito pelo Ministério da Saúde, que alerta para os riscos das pessoas não completarem o ciclo vacinal. Conforme os dados mais recentes do painel de vacinação do ministério, 53,2 milhões de pessoas tomaram a segunda dose. O núme...