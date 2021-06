Vida Urbana Covid-19: 62,7% dos municípios brasileiros relatam aumento de casos Consultadas, 1.860 (76,9%) prefeituras informaram ter adotado alguma forma de fechamento ou restrição de horário das atividades não essenciais

No mês de maio, 1.515 cidades no país tiveram aumento no número de casos de covid-19, na comparação com abril. O número corresponde a 62,7% das 2.418 prefeituras ouvidas na 11ª edição da pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre a pandemia. Em 463 municípios (19,1%) a situação ficou estável e em 426 (17,6%) as admini...