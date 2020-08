A prefeitura de Araguaína divulgou na semana passada os dados levantados pela Vigilância Epidemiológica Municipal em relação aos óbitos por Covid-19 na cidade. De acordo com o órgão, de janeiro até o fim de julho, a doença foi a segunda maior causa de mortes entre os moradores do município.

Classificada no grupo de óbitos por doença infecciosas e parasitárias, a Covid-19 vitimou 94 pessoas nos primeiros sete meses de 2020 em Araguaína. Ao todo, o grupo em que está classificada somou 103 mortes até o final de junho. No mesmo período do ano passado, essa divisão registrava apenas 18 mortes.

De acordo com a prefeitura, “em comparação aos outros grupos, a nova doença está atrás apenas dos óbitos por doenças do sistema circulatório, compostas entre outras por infarto e hipertensão. Essas registram 153 mortes, tendo 166 no mesmo período do ano passado.”

Segundo o levantamento, mortes consideradas externas, por exemplo acidentes e agressões, estão na terceira posição, com 90 casos até o final de julho de 2020. Em 2019, o mesmo período registrava 100 casos. Na sequência, em quarto, estão os tumores, que segundo a prefeitura, vitimaram 62 pessoas nos primeiros sete meses deste ano. Em 2019, foram 88 óbitos no mesmo intervalo de tempo.

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta segunda-feira, 17, mostrou que Araguaína segue sendo a cidade tocantinense com o maior número de pessoas que já se infectaram com o novo coronavírus, com 9.459 registros. A cidade também carrega o posto de ser o munício com o maior número de óbitos, são 125 óbitos.