Vida Urbana Corrida do Fogo está de volta e as inscrições estarão abertas no dia 25 de maio Após dois anos sem edição, corrida acontecerá no dia 02 de julho, com expectativa de participação de até 1200 atletas

Depois de dois anos interrompida por causa da pandemia da covid-19, a corrida do fogo volta a acontecer neste ano, confirmada para ser realizada no dia 2 de julho, com percursos de 5km e 10km. As inscrições da 15º edição, que tem expectativa de participação de até 1200 atletas, estarão abertas a partir de quarta-feira, 25 de maio. Os interessados poderão se ins...