Vida Urbana Correios não funcionarão no feriado do dia 12 No feriado de Nossa Senhora Aparecida, agências de atendimento ficarão fechadas e não haverá prestação do serviço de entrega,

No feriado do dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, as agências de atendimento ficarão fechadas e não haverá prestação do serviço de entrega, segundo comunicado divulgado pelos correios. "Os clientes poderão obte...