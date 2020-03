Vida Urbana Correios abre período de inscrições para mais de 4,4 mil vagas do Programa Jovem Aprendiz Participar é preciso ter entre 14 e 22 anos e 10% serão destinadas aos candidatos na condição de pessoa com deficiência e 20% aos que se declararem negros e pardos

Abre nesta terça-feira, 31, e segue até 30 de abril, o prazo para as inscrições no Programa Jovem Aprendiz dos Correios. São 4.462 vagas, mais a formação de cadastro reserva, disponíveis em todo o território nacional. Conforme a instituição, para participar é preciso ter entre 14 e 22 anos, ter cursado ao menos até o sexto ano do Ensino Fundamental e estar ...