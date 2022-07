Vida Urbana Corregedoria arquiva investigação contra delegados acusados de vazar operações à imprensa Órgão conclui que sindicâncias abertas pela antiga cúpula não comprovaram infração disciplinar de Cassiano Oyama, Gregory Almeida e Wanderson Queiroz

A Corregedoria da Polícia Civil arquivou a sindicância administrativa contra os delegados Cassiano Ribeiro Oyama, Gregory Almeida Alves do Mote e Wanderson Chaves de Queiroz, por não haver elementos suficientes que comprovem e caracterizem a infração disciplinar. A portaria n° 055 de 28 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-...