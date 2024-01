A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou que dois corpos masculinos aguardam o reconhecimento de familiares no Instituto Médico Legal (IML) em Palmas e Gurupi.

Um deles a SSP identificou como Alvaro Elchani Giachini, de nacionalidade paraguaia, cor branca, cabelos lisos, castanhos e com 1.87 de altura. Ele morreu de causas naturais e está desde o dia 4 de janeiro no IML em Palmas.

O outro não foi identificado, mas a secretaria informou se tratar de um homem adulto, de cor parda,1.70 de altura, com cabelos ondulados de cor castanha; olhos castanhos, bigode e barba por fazer.

A pasta também divulgou que possui duas tatuagens. Uma no antebraço esquerdo escrito Manuel, com coração e desenhos. A outra no tórax, na altura do peito. O cadáver foi encontrado no dia 16 de dezembro de 2023 às margens da BR-153, no pátio da carne de sol em Cariri. O homem trajava calção azul e camisa azul e branca.

Para reclamar o corpo que está no IML de Palmas, o familiar deve ligar no número 3218-6840 e fazer a checagem dos dados. Depois, comparecer na unidade munido de documentos que comprovem o parentesco.

Informações que possam ajudar na identificação do corpo que está no IML em Gurupi devem ser repassadas no telefone (63) 3312-8838.