Às margens da TO-335, moradores encontraram nesta quarta-feira, 26, os corpos de dois homens mortos em uma baixada, ao lado da via, em Colinas do Tocantins. O local onde os corpos estavam fica a 14 km da cidade, próximo à entrada da fazenda Grotinha.

Por volta das 9 horas, duas pessoas avistaram os corpos e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o ponto e constatou o óbito dos dois homens. O local foi isolado.

Um dos corpos seria de um indivíduo de estatura mediana, negro, usando camiseta de cor azul e calça jeans. Esse corpo tinha quatro perfurações de projétil de arma no ouvido, região do tórax e braço. Já o outro corpo seria também de um indivíduo estatura mediana de cor parda e estava com uma camiseta cinza, jaqueta preta e calça jeans. Essa segunda vítima tinha três perfurações de arma de fogo na região da nuca.

As duas vítimas não possuíam documentos pessoais e, conforme a Polícia Civil, os corpos já estavam em estado de decomposição.

A Perícia Técnica e Instituto Médico Legal (IML) de Colinas estiveram no local. Os corpos passaram por exames e perícias. A Polícia Civil já começou as investigações do caso.