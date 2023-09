Vida Urbana Corpos degolados em Gurupi são de adolescentes que fugiram do Centro de Internação Provisória Fuga ocorreu na noite de quarta-feira, após a ronda noturna. O terceiro fugitivo se reapresentou à polícia

Os corpos com sinais de violência encontrados na tarde desta sexta-feira, 15, no chão de um cômodo de uma casa no setor Nova Fronteira, em Gurupi, são de dois adolescentes que fugiram, nesta semana, do Centro de Internação Provisória (CEIP) da cidade Eduardo Correia Lima, 19 anos, natural de Itacajá, e Marcelo Santos Silva, 16 anos, natural de Palmas, cumpriam medida...