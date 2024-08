Vida Urbana Corpos de 17 vítimas da queda do avião da Voepass já foram identificados, e 8, liberados Maioria das famílias enviou materiais genéticos e passou por entrevistas; identificação deve ser acelerada

Até a manhã desta segunda-feira (12), 17 corpos de vítimas da queda do voo 2283 da Voepass foram identificados e oito já foram liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Outros nove corpos estão em processo de documentação para a liberação às famílias, de acordo com boletim emitido pelo governo d...