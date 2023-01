Redação Jornal do Tocantins

Os corpos das 12 vítimas da colisão frontal entre uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas e um caminhão estão liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Natividade para as homenagens finais e sepultamento.

De acordo com a Prefeitura de Almas, a chegada ao município está prevista para às 18h de quinta-feira, 26, e os sepultamentos na sexta-feira, 27. O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) deve visitar a cidade a partir das 19h de quinta-feira. De acordo com o município, o velório não será coletivo e cada família definiu o local particular.

Serão velados na Paróquia de São Miguel e depois nas respectivas residências:

- Antônia Fernandes Crisostomo (58 anos);

- Deliana Rodrigues dos Santos (29 anos):

- Emilena Pinto de Oliveira (37 anos);

- João Batista de Oliveira (68 anos);

- Joaquim Pereira Valadares (65 anos)

Velório direto nas residências:

- Lucilene Ferreira Folha (55 anos);

- Wesley Ferreira Folha (31 anos);

(Endereço: atrás do colégio Dr Abner Araújo Pacini, setor Oeste)

- Luciano Antônio de Almeida (53 anos)

(Endereço: Praça Salviano Barbosa, próximo ao Mercado M. Cardoso)

Velório nas residências e depois na Igreja Assembleia de Deus (Madureira):

- Jordana Guedes Dias (21 anos);

- Rute Elisa Guedes (4 meses)

Dois corpos serão sepultados fora do Tocantins

De acordo com as informações da prefeitura, o corpo de Jailma Ramalho Costa (20 anos) será levado para ser sepultado em Belém (PA) e o corpo de Marcilene Aparecida de Andrade, velado na residência de Valdo da Serra Negra, será trasladado para Goiás e sepultado em Goiânia.