Vida Urbana Corpos carbonizados com sinais de execução são encontrados neste sábado; uma das vítimas era mulher Secretaria de Segurança Pública, equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) relatou que os policiais estiveram no local e identificaram sinais de que os dois foram baleados

A Polícia Civil encontrou neste sábado, 15, dois corpos, sendo um homem e uma mulher, em estado avançado de decomposição na região do Vale do Cipó, na saída de Taquaralto para Taquaruçu, na região sul de Palmas. Segundo informou a corporação, no corpo da mulher havia sinais de execução. As vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam parcialmente carbon...