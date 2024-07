Vida Urbana Corpo não identificado é encontrado com marcas de tiros na região sul de Palmas Caso foi registrado na 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nas proximidades da estrada que dá acesso à uma pedreira, na região sul de Palmas. A vítima foi localizada por volta das 7h30 deste domingo (21). Conforme a perícia técnica, o homem foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um no braço direito e outro na região do pescoço. A identificação do hom...