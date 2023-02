Redação Jornal do Tocantins

O corpo de um homem encontrado sem a cabeça em Morro Grande, distrito de Barra do Ouro, na tarde de domingo, 19, é de Raimundo Martins de Oliveira, conhecido como “Piau”, de 25 anos, que havia desaparecido no sábado, 18.

O suspeito é o lavrador Geovane Pereira da Silva, de 28 anos, que segue procurado pelas forças de segurança.

A partir do depoimento de um irmão da vítima, um pedreiro de 34 anos que mora em Araguaína, a Polícia Civil (PC) investiga se o motivo da morte e decapitação teria sido um roubo de R$ 800 que a vítima teria cometido contra um idoso um dia antes de desaparecer.

Esta foi a única suspeita apontada pelo parente, que disse não saber a motivação real da morte, mas afirmou que o irmão era envolvido em atividades criminosas.

Segundo o relato, o idoso tem ao menos dois filhos, segundo o pedreiro. Um deles, é o auxiliar de serviços gerais Candido Bezerra Cardoso, de 35 anos, e o outro um estudante de 16 anos que acabou apreendido pelos policiais militares que atuam no caso.

O adolescente é apontado como a pessoa que teria descartado a cabeça da vítima, próximo à BR-010, na noite de sábado, 18.

De acordo com o depoimento dele aos policiais, ele estava em casa quando o suspeito, que seria sobrinho do idoso que teve o dinheiro roubado, "chegou com a cabeça da vítima enrolada em uma camiseta e entregou para que ele descartasse em qualquer lugar."