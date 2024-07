Vida Urbana Corpo encontrado em balneário está no IML de Palmas para família identificar A pessoa de sexo masculino estava em um local de banho no município de Chapada de Areia, na região centro-oeste do estado

O corpo de um homem que foi encontrado na última terça-feira (25), aguarda o reconhecimento dos familiares no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas. Ele foi encontrado em um balneário, no município de Chapada de Areia, na região centro-oeste do estado. O homem apresenta as seguintes características e trajes: cor de pele parda; altura de 1,73m; cabelo...