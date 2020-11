Vida Urbana Corpo encontrado às margens do Rio Tocantins em Pedro Afonso é identificado Segundo exame técnico papiloscópico, se trata de um homem de 37 anos; corpo estava em avançado estado de decomposição

Após encontrar, na última quinta-feira, 12, um cadáver no município de Pedro Afonso, às margens do Rio Tocantins, a Polícia Civil do Tocantins, equipes do Instituto de Identificação e do Instituto de Medicina Legal (IML) identificaram que se trata de um homem de 37 anos, mas o nome não foi divulgado. De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava em avançado estado...