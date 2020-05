Vida Urbana Corpo em estado de decomposição com pés amarrados é encontrado embaixo de ponte em povoado Vítima também tinha uma perfuração no crânio supostamente causada por uma arma

Um corpo em estado de decomposição com os pés amarrados e uma perfuração no crânio foi encontrado nesta sexta-feira, 8, em Araguaína. O corpo estava debaixo de da ponte sobre o rio Cabiruru, na TO-226, já próximo ao povoado Garimpinho, conforme a Polícia Militar (PM). A PM informou ainda que a localização do corpo ocorreu após uma denuncia anônima. A suspei...