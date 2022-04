Vida Urbana Corpo do secretário de Esportes de Combinado é enterrado na tarde deste domingo Gestor morreu na manhã de sábado, 16, após sofrer um infarto enquanto participava de uma partida de futebol na cidade de Aurora do Tocantins

O secretário de Esportes do município de Combinado, Lindon Jonson Miguel da Silva, de 49 anos, foi enterrado na tarde deste domingo, às 15 horas, no cemitério Recanto das Almas, localizado no município. O gestor morreu na manhã de sábado, 16, após sofrer um infarto enquanto participava de uma partida de futebol na cidade de Aurora do Tocantins. A secretária ...