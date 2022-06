Vida Urbana Corpo do ex-prefeito de Colinas que desapareceu no Rio Araguaia após barco afundar é encontrado Ewaldo Borges Rezende pescava com o irmão quando barco afundou; Bombeiros realizavam buscas desde sábado, 25; corpo foi encontrado na manhã deste domingo, 26

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), encontrou neste domingo, 26, por volta das 11 horas, o corpo do ex-prefeito de Colinas do Tocantins, Ewaldo Borges Rezende. O ex-prefeito pescava com o irmão quando o barco afundou no Rio Araguaia. De acordo com a corporação, foi realizada busca de superfície, ao longo do rio Araguaia, até uma distância aproximada de 11km, onde e...