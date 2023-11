Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou na tarde deste domingo, 26, que o Instituto Médico Legal de Palmas (IML) está com um corpo de um homem ainda não identificado e não reclamado nas dependências do órgão. Conforme a pasta, a vítima foi encontrada às margens da TO-348, que liga o distrito de Luzimangues ao município de Barrolândia, na madrugada deste domingo.

De acordo com a SSP, trata-se de um homem adulto, medindo aproximadamente 1,53 cm, de compleição física franzina, de cor parda, cabelos castanhos e olhos também castanhos. No momento em que foi localizado trajava uma camiseta preta com os dizeres: “#eu viralizo O Bem”, bermuda de cor cinza e calçava botina também da cor preta. O corpo “segue à disposição de familiares ou amigos para o devido reconhecimento”.

Ainda de acordo com a pasta, no momento em que o cadáver foi recolhido pelo IML de Palmas, havia sinais de múltiplos ferimentos provocados em virtude de atropelamento. O homem também não trazia consigo qualquer tipo de documento que pudesse auxiliar no reconhecimento.

Qualquer informação que possa ajudar na localização de familiares do homem podem ser repassadas diretamente ao IML de Palmas, que fica localizado na Quadra 304 Sul, Avenida NS 04, lote 02, ou pelo telefone (63) 3218 6840.