Vida Urbana Corpo de vítima de afogamento em São Sebastião do Tocantins é encontrado por mergulhadores Segundo os mergulhadores, o corpo do rapaz estava a aproximadamente 30 metros da margem do rio, a uma profundidade de cerca de quatro metro

Uma equipe de mergulhadores da 3ª Companhia de Bombeiros de Militar, de Araguatins, resgatou na tarde de segunda-feira,8, o corpo de um homem de 35 anos, que se afogou às margens do Rio Tocantins . Segundo testemunhas relataram, Leandro Gomes dos Santos tomava banho no Porto da Balsa, às margens do Rio Tocantins, quando mergulhou e desapareceu. Era por volta ...