Vida Urbana Corpo de turista que morreu no Jalapão é levado para São Paulo onde será sepultado Edson morava na capital paulista e informou que realizaria sozinho um passeio na região do Jalapão, mas estava acompanhado de mulher durante visita aos atrativos; Ela não infirmou contato de familiares após a morte

A filha do turista Edson Massayuki Iwanaga, 60 anos, encontrado morto em um atrativo turístico na região do Jalapão, contou que o pai saiu de casa sozinho na quarta-feira, 1º, para realizar um passeio na atrativo turístico. O homem foi encontrado boiando na manhã da sexta-feira, 3, a 700 metros da Cachoeira do Soninho, às margens de um rio. Na capital para l...