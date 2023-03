O corpo do turista paulista Edson Massayuki Iwanaga, 60 anos, natural de Bilac (SP), foi encontrado por volta das 9h05 desta sexta-feira, 3, boiando, a 700 metros da Cachoeira do Soninho, às margens do rio. O corpo foi localizado por civis que estavam ajudando equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Segundo os Bombeiros, o corpo de Edson estava preso em um galho às margens do rio. "O grupo de turistas fazia um lanche nas proximidades da Cachoeira do Rio Soninho quando percebeu a ausência do senhor Edson", informou a corporação.

As equipes foram acionadas e se deslocaram na noite de quinta-feira, 2, após receber informação do seu desaparecimento. A Polícia Militar (PM) informou que foi comunicada por um senhor, durante patrulhamento na cidade de Ponte Alta e, em seguida, comunicaram os Bombeiros, que iniciaram as buscas às 6h desta sexta.

O Jornal do Tocantins tentou falar com o prefeito, com o secretário de administração e com a comunicação de Ponte Alta, mas não houve retorno.

Por telefone, o secretário de turismo de Ponte Alta, Tiago Cunha, disse que não poderia ‘dizer nada’ sobre o assunto, por não ter recebido informação oficial de nenhum órgão. Também informou que o coordenador da Defesa Civil da cidade tomou conhecimento e se colocou à disposição.