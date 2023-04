Atualizada dia 11/04 às 23h

A Polícia Militar do Tocantins confirmou, nesta terça-feira, 11, a morte de uma pessoa que pode ser um dos membros do grupo suspeito de realizar ataques no município de Confresa(MT) e fugir para o Tocantins.

De acordo com a polícia, o corpo estava junto de um arsenal apreendido como parte do poder bélico utilizado pelos suspeitos. A morte teria ocorrido após confronto na noite de segunda-feira, 10, com a chegada de reforço policial na região.

O cadáver foi recolhido por legistas do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para Paraíso do Tocantins.

Segundo informações da Polícia Civil, não havia documento de identificação junto ao cadáver, e os policiais envolvidos na diligência informaram a possível identidade do homem, que seria Rafael Ferreira de Lima, mas até o fechamento da matéria, não havia confirmação da identidade.

A Secretaria de Segurança Pública informou não ter confirmado de quem é o corpo após a necropsia, mas o levaria para o Núcleo de Medicina Legal de Palmas, para ficar à disposição dos familiares.

A apreensão do material bélico ocorreu durante cerco no entorno de fazendas na região de Pium montado pelas forças de segurança do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e Polícia Federal.

Imagens divulgadas pela Polícia Militar do Tocantins mostram diversos coletes balísticos, capacetes, luvas, carregadores de munições, e vários outros acessórios.

Prisão

Durante a tarde da terça-feira, 11, policiais militares prenderam um dos suspeitos. Ele estava dentro de um veículo, onde mantia um homem como refém sob graves ameaças, divulgou a polícia.

De acordo com a PM do Tocantins, a prisão ocorreu após equipes receberem informações de que um funcionário da Fazenda Jan Agropecuária, era mantido refém pelos assaltantes. Após localizarem o veículo suspeito, os militares identificaram os dois homens no interior do automóvel, suspeito e refém.

O suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Paraíso do Tocantins.

Cerco policial

Policiais civis e militares do Tocantins iniciaram a busca pelos criminosos com agentes de outros estados (PA, MT), na segunda-feira, 10, na busca pelos criminosos que entraram em fuga. Depois, equipes de Goiás e da Polícia Federal se juntaram à força-tarefa.

O primeiro confronto ocorreu no início da tarde quando policiais do patrulhamento rural, em treinamento na região rural de Pium, foram confrontados por homens armados.

De acordo com a PM, a corporação deslocou apoio total do Batalhão de Operações Especiais do Tocantins (BOPE) para atuar na região. Policiais civis e militares de Mato Grosso, Pará e Goiás também estão na região.

Bloqueios em rodovias

Nesta terça-feira a Polícia Militar aumentou a recomendação para que condutores também evitem trafegar pela rodovia TO-354, na região centro-oeste do estado, entre Pugmil e Pium.

O alerta abrange as rodovias TO-080, TO-354 e vicinais adjacentes no raio de 50 km do entorno de Paraíso do Tocantins.