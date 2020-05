Vida Urbana Corpo de recém-nascido é encontrado em sacola durante coleta de lixo em distrito de Porto Nacional Funcionários da limpeza urbana que localizaram o corpo e o IML realizará exames para saber a causa da morte da criança; apontada como suposta mãe foi presa pela PM

Funcionários da limpeza urbana encontraram o corpo de um bebê recém-nascido enquanto realizavam a recolha do lixo no Distrito de Pinheirópolis, em Porto Nacional. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 14, e o corpo da criança, que era uma menina, estava dentro de um saco de lixo no caminhão de coleta urbana. Segundo a Polícia Militar, os funcionários contar...