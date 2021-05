Vida Urbana Corpo de prefeito de Dois Irmãos está sendo velado nesta sexta-feira na chácara que o gestor morava Prefeitura de Dois Irmãos não informou como está sendo o protocolo para as homenagens, mas disse que o uso de máscaras é obrigatório.

O corpo do prefeito de Dois Irmãos do Tocantins, João Carlos Botelho (PSD), de 57 anos, está sendo velado na manhã desta sexta-feira, em uma chácara do município. O enterro está previsto para ocorrer às 17 horas no Cemitério São João Batista, em Dois Irmãos. Segundo o G1 Tocantins, o corpo de João Carlos chegou à cidade durante a manhã, por volta das 8 horas...