O corpo do policial militar aposentado Francisco Sousa Luz Neto, de 61 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 26, às 6h no lago de tratamento do esgoto do município de Guaraí.

O tenente da reserva estava desaparecido desde a última sexta, 22. O policial militar era casado e tinha um filho de 14 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, devido ao inchaço do corpo, o policial será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Palmas para exames específicos capazes de detectar a causa da morte e se há sinais de violência.

A Polícia Militar do Tocantins informou que continuará no apoio à Polícia Civil para a elucidação do caso.