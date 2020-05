Vida Urbana Corpo de pescador que desapareceu após cair de canoa é encontrado no Rio Tocantins Homem tinha desaparecido na quarta-feira, 20, e foi localizado nesta sexta

O corpo do pescador Josael Pereira de Sousa, de 34 anos, desaparecido quando saiu para pescar e caiu da canoa que estava no Rio Tocantins, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira, 22. O homem tinha sumido na última quarta-feira, 20, no trecho do rio próximo a São Sebastião do Tocantins. Conforme a corporação, o corpo do jovem estava a 10 k...